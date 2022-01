Covid, Lopalco precisa: "Il termine endemia non significa malattia meno terribile"

globalist

29 Gennaio 2022

Pandemia o endemia? Bene spiegare

“Con una buona dose di ‘mea culpa’, provo ad approfondire il concetto di endemia. Nei giorni scorsi anch’io ho ripetutamente sostenuto che Sars-Cov-2 sta progressivamente assumendo un comportamento da circolazione endemica, il che vuol dire lasciare la pandemia alle spalle. Purtroppo mi rendo conto che da molti il termine ‘endemico’ è stato percepito quasi come sinonimo di ‘normale’ o addirittura ‘buono’. Attenzione, il termine endemico non ha nulla a che vedere con la gravità di una patologia. Endemica è la meningite batterica, la sifilide, la malaria, ecc. ecc. Persino la rabbia, la più temibile fra le malattie virali, è endemica in alcune parti del mondo”.

Così l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, consigliere ed ex assessore alla Salute della Regione Puglia.

“Il termine ‘endemia’ – prosegue – si riferisce esclusivamente alla frequenza con cui una patologia si presenta in una popolazione. Una malattia si definisce endemica quando la circolazione stabile di un microrganismo in una popolazione determina una frequenza di casi più o meno costante nel tempo. La circolazione endemica può condurre ad una frequenza di malattia alta (alta endemia come la malaria in alcuni paesi africani) o anche bassa (la meningite batterica alle nostre latitudini). Una malattia endemica – sottolinea Lopalco – può poi presentare recrudescenze epidemiche tipicamente stagionali legati a diversi fattori, come affollamento nei luoghi chiusi e aumento dei contatti sociali”.

Dire che Il covid abbia iniziato a circolare in maniera endemica ”significa proprio questo. Il famoso Rt si stabilizza intorno al valore di 1 e quindi la frequenza resta stabile, finché non si verificano quei fattori che ne scatenino una recrudescenza epidemica che, molto probabilmente, sarà stagionale come per gli altri virus respiratori”.

”Quindi, chi dovesse incontrare Sars-Cov-2 senza avere una protezione immunitaria – avverte – non può certo stare tranquillo. La variante omicron resta cattiva come quella originale che nel 2020 ha prodotto la prima terribile ondata pandemica a Wuhan e nel NordEst del Paese. Può causare polmonite severa e anche la malattia sistemica multi-organo che ormai tutti hanno imparato a conoscere. E continua a mandare al creatore – evidenzia Lopalco – i soggetti predisposti che non siano vaccinati. Resta dunque più che mai valido l’invito a vaccinarsi, soprattutto per giovani e bambini che sono quelli con le più basse coperture e che rappresentano dunque il maggiore serbatoio di circolazione virale. Man mano che passeranno le stagioni, il virus continuerà a mutare e così facendo riuscirà a perpetrare la sua esistenza nella comunità umana. Comunità umana che, nel frattempo, fra vaccinazione e richiami naturali, avrà raggiunto un buon livello di immunità di comunità che impedirà il verificarsi di ondate epidemiche non gestibili. Ed è qui che sussiste la differenza fra circolazione pandemica e circolazione endemica con puntate stagionali: la pandemia è un evento eccezionale che richiede misure eccezionali per essere gestita, la fase endemico/epidemica deve essere affrontata con mezzi ordinari. Abbiamo vaccini, farmaci ed un sistema ospedaliero molto meglio attrezzato per fronteggiare un aumento di casi stagionale”.

“Il virus non è morto, neanche clinicamente – sottolinea Lopalco – deve continuare ad essere attentamente monitorato (come si fa con i virus influenzali) perché potrebbe comunque emergere una variante virale completamente nuova tale da innescare nuove ondate pandemiche, ma è arrivato il momento di guardare al futuro con maggiore serenità e senza le lenti dell’emergenza”.