Lopalco sulla multa di 100 euro ai no-vax: "Incommentabile, ha ragione Burioni che li manda a quel paese..."

7 Gennaio 2022

Il frutto del compromesso al ribasso e del governo che non ha il coraggio di mandare all’opposizione quel partito che strizza l’occhio ai no-vax che è la Lega.

“La multa è incommentabile, una tantum 100 euro è il costo del tampone, praticamente quelli che prima non si vaccinavano e facevano il tampone per non vaccinarsi ora hanno trovato conveniente pagare una multa”.

Lo ha detto l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, commentando le sanzioni stabilite dal Governo nel nuovo decreto Covid per gli over 50 non vaccinati.

“E’ lo stesso principio della restrizione dell’obbligo agli over 50, la classe d’età più vaccinata d’Italia – spiega – già quello lasciava perplessi; vedere poi l’implementazione che può essere aggirata per chi non lavora con una multa di 100 euro mentre per chi lavora bisognerà aspettare i primi effetti forse dal prossimo mese è anche peggio. Gli irriducibili riusciranno a tirare dritto per qualche mese con avvocati, ricorsi, multe non pagate: ingolferanno il sistema e non si vaccineranno comunque. Mi arrivano aneddoti di persone che si presentano negli ambulatori vaccinali con l’avvocato. Insomma sì, un po’ di sconforto viene, soprattutto quando si imbastiscono discussioni sul nulla. A quel punto penso che ha ragione Burioni che li manda tutti a quel paese”.