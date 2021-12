Il Covid avanza ancora: 202 decessi e aumentano ancora ricoveri e terapie intensive

globalist

28 Dicembre 2021

Purtroppo, per quanto la situazione non sia paragonabile a quella dello scorso anno, la pandemia avanza e il Covid continua a moetere sempre più vittime.

Sono 78.313 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mai così tanti da inizio pandemia. I tamponi eseguiti sono stati 1.034.677 per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 202.

Aumentano di 19 unità le terapie intensive, mentre sono 366 in più di lunedì i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 16.746.

Gli altri numeri della pandemia

Il tasso di positività è in calo rispetto all’8,9% di lunedì. Sono 1.145 i pazienti in terapia intensiva in Italia, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.089. Analizzando i dati regione per regione si registra un picco di casi in Veneto, Lombardia, Basilicata, Campania, Valle d’Aosta e Piemonte.