Negazionista del covid inveisce contro il sacerdote che distribuisce la comunione a mano

12 Settembre 2022 - 16.30

A Milano, durante una funzione religiosa un fedele ha insultato il prete e aggredito un volontario.

E’ accaduto a Milano nella chiesa del Santissimo Redentore, nei pressi di piazzale Loreto. A fare infuriare l’uomo il fatto che, per le regole Covid, la comunione fosse distribuita in mano e non in bocca. L’uomo si è alzato di scatto dai banchi e si è avvicinato all’altare per contestare la cosa, apostrofando il parroco con frasi tipo“servo del potere”.

Una volta accompagnato fuori dalla chiesa avrebbe preso a pugni un volontario della parrocchia.

L’episodio è accaduto al termine della messa, al momento degli avvisi. Il parroco stava spiegando la scelta di distribuire la comunione in mano per il timore che in autunno possa esserci una nuova impennata dei casi di Covid.

Quando l’uomo, di circa 30 anni, ha iniziato a urlare insulti, il prete ha inizialmente cercato di ignorarlo, mentre i circa duecento fedeli assistevano attoniti. Dopo qualche minuto, alcuni dei presenti si sono avvicinati all’uomo che non sembrava intenzionato a mettere finire alle proprie rimostranze. Non essendo riusciti a convincerlo ad uscire, sono passati a maniere più “energiche”. Una volta fuori dalla chiesa, l’uomo avrebbe infine assestato un paio di cazzotti ad uno dei volontari.