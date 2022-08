Covid, l'Iss sulla scuola: "Mascherine solo per i fragili, non per gli altri"

globalist

5 Agosto 2022 - 22.21

Preroll

Nessuna emergenza anche se i dati sono preoccupanti. Se la situazione della pandemia resterà immutata, il rientro nelle scuole italiane a settembre sarà senza mascherina, a eccezione dei soggetti fragili.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ quanto prevedono le linee guida messe a punto dall’Iss, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il documento prevede anche sanificazioni e ricambi d’aria frequenti. In caso di aumento del rischio per una nuova crescita dei casi Covid, le misure saranno più stringenti.

Middle placement Mobile

I due livelli di rischio

Dynamic 1

Il testo propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio ‘livello’ che, si spiega, “consente al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno”.

Le misure se la situazione resterà invariata

Dynamic 2

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (Ffp2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d’aria frequenti.