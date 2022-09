Covid, Bassetti: "Anacronistica mascherina per tutti ma per i fragili resta molto utile"

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022

Covid verso la fine della pandemia anche se il virus è tutt’altro che scomparso, anzi.

«Dal 30 settembre non ci sarà più l’obbligo di mascherine su autobus e treni. Anche in Italia, come nella maggioranza dei paesi europei, i trasporti saranno tutti equivalenti».

Lo scrive via social l’infettivologo genovese Matteo Bassetti. «Oggi infatti – prosegue – prendi l’aereo e il bus, con cui ti imbarcano o sbarcano, senza obbligo di mascherina, ma sul trenino che ti porta all’aeroporto sei invece obbligato a metterla. Credo che la mascherina obbligatoria per tutti sia oggi anacronistica, mentre rimane molto utile il suo utilizzo per le persone anziane e per le persone fragili».