Lombardia in testa per contagi e morti: Fontana che tuonava contro la zona rossa non prova vergogna?

Quanto morti vuole ancora la nostra destra prima di mettere sempre i soldi davanti alla vita? Non sono bastate le discoteche aperte in estate che hanno contribuito al ritorno della seconda ondata che sta di nuovo mettendo in ginocchio l’economia e mandando al collasso il sistema sanitario con il corollario di morti, lutti e disperazione?



Il bollettino di occhi recita: sono 129 le nuove vittime lombarde del Covid e 10.955 i nuovi positivi riscontrati dai 47.194 tamponi effettuati, per un rapporto pari al 23,2% (ieri era al 22,6%). Altre 38 persone sono entrate in intensiva, 268 negli altri reparti, mentre guariti e dimessi sono 6780. Il maggior numero di contagi è stato riscontrato a Milano, 3.336, di cui 1.339 in città, seguita da Varese con 3.081 nuovi casi. E poi gli altri nuovi fronti: Como con 1.356, Monza e Brianza con 860.

Tradotto: da sola la Lombardia ha avuto il 22,24% dei morti di oggi e il 31.22% dei contagiati. L'incidenza del virus è al 23,2 mentre la media italiana è tra

Noi non dimentichiamo che il presidente della Lombardia Fontana (su mandato di Salvini che pensava di poter agitare il malcontento a fini elettorali) quando è arrivata la sacrosanta zona rossa (peraltro abbondantemente annunciata) aveva detto: “Comunicare ai lombardi e alla Lombardia, all'ora di cena, che la nostra regione è relegata in fascia rossa senza una motivazione valida e credibile non solo è grave, ma inaccettabile. A rendere ancor più incomprensibile questa decisione del Governo sono i dati attraverso i quali viene adottata: informazioni vecchie di dieci giorni che non tengono conto dell'attuale situazione epidemiologica".

Frasi che dovrebbe dire ai medici lombardi che stanno invocando il lockdown perché la Brianza è la nuova Codogno mentre è in corso quella che il professor Galli ha chiamato la ‘battaglia di Milano”.

Salvini e Fontana (e altri) dovrebbero poi dire: le centinaia di morti, le migliaia di contagiati, i ricoveri e le terapie intensive che si riempiono sono colpa del ‘terrorismo’ dei media o del virus che i loro amici dicevano fosse clinicamente morto?