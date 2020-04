Covid-19 creato in laboratorio, Liguori rilancia la teoria del complotto: "L'ho detto per prima io..."

Tutto il mondo della scienza che ha studiato il Virus ha già spiegato per lungo e per largo che Covid-19 non è stato costruito in un laboratorio ma è un virus che è nato per selezione naturale come tanti altri virus.Lo hanno detto le riviste scientifiche, lo ha confermato in queste ore Anthony Fauci, lo ha ripetuto Walter Ricciadi dell’Oms, lo ha detto ancora il professo Bucci.Ma nulla: la bufala non solo avanza ma viene perfino rivendicata: così perfino il direttore di TgCom24, Paolo Liguori, che aveva avanzato il sospetto il 25 gennaio, che il coronavirus fosse stato generato da un errore in un laboratorio militare di Wuhan, ora rivendica la fake new."C'è molto provincialismo in Italia, evidentemente c'era bisogno che ne parlasse il Washington Post. Eppure anche loro certe informazioni le ottengono da fonti di intelligence, come abbiamo fatto noi", ha sottolineato Liguori al 'Giornale', definendo preoccupanti certi silenzi su questa vicenda, "frutto di una enorme corruzione". "Non si può stare contemporaneamente - ha aggiunto - con l'Occidente e con la Cina, con il mondo libero e con quello di un aggressivo capitalismo di Stato".Poi una analisi da allegro complottista: ''Prima il WP, poi anche Fox News e CNN, dopo la Conferenza stampa del Presidente Trump, hanno detto che il virus covid-19 viene da un errore di laboratorio, a causa di un tecnico che ha fatto scappare il virus. E' successo il 2 dicembre: uno di questi tecnici ne è testimone, ma non è in Cina, forse è a Taiwan e ha anche confermato. Questa conferma ovviamente crea un mondo diverso e un braccio di ferro tra la Cina ed altri Paesi. Dal 2 dicembre al 20 gennaio (data in cui hanno ufficialmente riconosciuto il virus) la Cina si è avvantaggiata sugli altri Paesi. Ora i Cinesi usciranno forti in economia quando il resto del mondo avrà ancora l'acqua alla gola”.Quindi una macchinazione cinese contro il mondo. Peccato che il virus sia studiato da migliaia di studiosi in tutto il mondo. E tutti escludono che sia stato creato in lavoratorio.