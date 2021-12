Fauci: "Negli Usa i contagi aumenteranno, siamo molto preoccupati per i non vaccinati"

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

La situazione è complicata, un po’ perché parliamo di uno stato-continente che ha al suo interno tantissime differenze, un po’ perché la presenza no-vax e negazionista molto strumentalizzata dalla destra si fa sentire in maniera pesante, grazie anche all’incoscienza di governatori e sindaci repubblicani.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I casi di Covid-19 continueranno probabilmente ad aumentare man mano che la variante Omicron si diffonde rapidamente in tutto il mondo, ha dichiarato domenica il consigliere medico della Casa Bianca, il dottor Anthony Fauci.

Middle placement Mobile

Intervenendo a “This Week” della Abc, Fauci ha detto: “Ogni giorno va su e giù. L’ultima media settimanale era di circa 150.000 casi e probabilmente andrà molto più in alto”.

Dynamic 1



L’epidemiologo ha aggiunto: “Siamo particolarmente preoccupati per coloro che sono in quel gruppo di non vaccinati.

Fauci ha spiegato di essere rimasto “costernato” quando i sostenitori dell’ex presidente Donald Trump lo hanno fischiato dopo aver rivelato di aver ricevuto il richiamo del vaccino.

“Sono rimasto sbalordito da questo, il che mi dice quanto siano recalcitranti a sentirsi dire cosa dovrebbero fare”. Il medico si è poi augurato che Trump “continui così” nell’incoraggiare le vaccinazioni.