Covid, Anthony Fauci: "Mi addolora che c'è chi non si vuole vaccinare per motivi politici"

22 Novembre 2022 - 23.18

Trump ha scatenato contro lui l’odio negazionista. E l’estrema destra nemica della scienza cavalca le pulsioni no-vax e no-mask.

Il consigliere medico della Casa Bianca, Anthony Fauci, intervenendo alla sua ultima conferenza stampa sul Covid, ha detto che lo ha addolorato vedere “persone, in questo paese, che a causa delle divisioni nel nostro paese, hanno deciso di non farsi vaccinare per motivi che non hanno nulla a che fare con la salute pubblica, ma hanno a che fare con divisioni e differenze ideologiche. Come medico, mi addolora perché non voglio vedere nessuno essere infettato e non voglio vedere nessuno morire di Covid”.

L’epidemiologo ha poi aggiunto che quando si prende cura di un paziente: “Che tu sia un repubblicano di estrema destra o un democratico di estrema sinistra, per me non fa alcuna differenza”. Il medico ha aggiunto che “nessuno poteva immaginare tre anni di saga di morte e sofferenza” per gli Stati Uniti e ha chi lo ha interpellato sulle notizie false lanciate anche da esponenti dell’amministrazione Trump, ha ribadito che le false informazioni vanno contrastate con notizie scientifiche.

Fauci ha ribadito che è pronto a testimoniare davanti al Congresso rispetto alle politiche adottate in piena pandemia e che non ha avuto timore nel contraddire, anche all’interno dell’amministrazione, le posizioni non scientifiche.