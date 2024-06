Autonomia, Ricci (Pd): "Pronti alla mobilitazione e al referendum, neanche a destra la riforma ha il pieno consenso"

globalist Modifica articolo

17 Giugno 2024 - 14.21

ATF

Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, in un intervento durante il programma mattutino «Specchio dei tempi», in onda su Rainews24 ha nuovamente attaccato la destra e il governo Meloni, concentrandosi sul progetto di autonomia differenziata tanto cara alla Lega.

«L’autonomia differenziata è una riforma che non non ha consenso nemmeno del centrodestra, per questo dobbiamo essere pronti al referendum. Una riforma che non serve al Paese, ma lo divide, crea un mega centralismo regionale del quale non c’è bisogno, perché le vere autonomie locali non sono le regioni ma i comuni».

«Il territorio più fragile rischia di essere l’italia centrale che viene schiacciata dalla questione settentrionale che riemerge e una meridionale che verrà difesa».

«La mobilitazione deve riguardare tutta l’Italia e c’è una parte che più di altri deve lottare per questa riforma, ovvero le Marche, l’Umbria, il Lazio e laToscana, e io mi mobiliterò per quest’area territoriale».