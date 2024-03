Elezioni, Ricci (Pd): "L'unità del centrosinistra è l'unica strada, altrimenti Giorgia Meloni continuerà a vincere"

globalist Modifica articolo

13 Marzo 2024 - 09.48

ATF

Il sindaco di Pesaro e dirigente del Pd Matteo Ricci, intervistato dal Corriere della Sera, ha ribadito la volontà dei democratici di unire il centrosinistra.

«Dopo la sconfitta in Abruzzo ancor di più la strada resta quella dell’unità del nuovo centrosinistra. Dopo la vittoria in Sardegna ci siamo buttati anima e corpo nella nuova competizione. Buon lavoro a Marsilio che ha vinto in maniera netta. Nonostante la sconfitta, però, vedo elementi positivi».

«Noi siamo stati in campo fino all’ultimo secondo. E poi il Pd si è dimostrato in salute, crescendo nei consensi. Quindi il nuovo centrosinistra sarà a guida Pd. E’ stata l’alleanza larga a renderci competitivi in Abruzzo. Siamo 1 a 1. Si riparte dalla Basilicata. Io sono fiducioso. La strada è tracciata. Poi se qualcuno pensa di andare alle elezioni con Conte che parla male di Calenda e Calenda che dice no a Conte, e con tutti che se la prendono col Pd, esiste solo un orizzonte: Meloni continua a vincere. In Basilicata e nel Paese».

Rispetto alla posizione di Azione in Basilicata, che sembra più vicina a Bardi, Ricci spiega: «Calenda sta facendo un buon lavoro, un’opposizione chiara, con noi, in Parlamento. Questo buon lavoro va fatto a tutti i livelli. Non c’è un’altra opzione rispetto all’alleanza larga di chi si oppone al governo Meloni. Poi se invece si vuol fare la stampella al centrodestra. Il M5s? Lavorerà per farsi traino della coalizione. Il Pd farà lo stesso. L’errore sarebbe giocare a fregarci lo 0,5% l’un l’altro».