Ricci (Pd): "Dobbiamo aiutare Elly Schlein e lei deve farsi aiutare, solo così possiamo competere con la destra"

19 Dicembre 2023 - 14.43

Matteo Ricci, sindaco dem di Pesaro e presidente delle Autonomie locali italiane, intervenendo al congresso regionale di Ali Lombardia, dove è stato anche presentato il suo ultimo libro `Pane e politica´, ha parlato della situazione del Pd e della segreteria di Elly Schlein.

«Se il marchio Pd è riformabile? Io penso di sì. E’ chiaro che è molto complicato, perché siamo uno dei pochi partiti non personali. Penso che ora dobbiamo tutti aiutare la nuova segretaria Elly Schlein perché ha vinto le primarie, si sta dando molto da fare, deve costruire uno scenario verso le amministrative europee molto complicato. E lei si deve fare aiutare».

«Penso che la cultura amministrativa che racconto in questo libro sia fondamentale per tornare a vincere, perché in giro per l’Italia c’è tanta gente brava che in questi anni difficili ha vinto e convinto, che ha sperimentato forme di politica progressista e riformista su livello locale. Quindi penso che se Elly si farà aiutare anche da questa parte del partito, potremmo avere un buon risultato già dalle prossime elezioni europee. Chiaro che dovremo competere con FdI, su chi sarà il primo partito italiano».