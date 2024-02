Vincenzo Siniscalchi è morto durante un convegno: il 92enne è stato parlamentare dei Ds e membro del Csm

Powered by

12 Febbraio 2024 - 20.51

ATF

L’ex parlamentare, avvocato e membro del Csm Vincenzo Maria Siniscalchi è morto a 92 anni, mentre stava partecipando a un convegno dell’Anpi, poco prima di prendere parola.

Siniscalchi è stato il legale di Maradona e di altri personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Inutili i tentativi del vicepresidente della Camera Sergio Costa di sostenerlo durante il malore.

Cordoglio da parte dell’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. «Grandi sono la tristezza e il dolore per la scomparsa di Vincenzo Siniscalchi. E’ morto mentre parlava ad una manifestazione dell’Anpi, come Enrico ad un comizio a Padova. Enzo è stato un grande avvocato, un parlamentare autorevole, un compagno ed amico caro, una bella persona, un signore. Un abbraccio affettuoso alla moglie Marinella e alle figlie Alessia e Francesca. Un bacio a te, Enzo, e riposa in pace».

Enzo Amendola, esponente del Pd, ha voluto ricordare la sua figura.

«Deputato, membro del Csm, Vincenzo Siniscalchi è stato un esempio per la cultura di sinistra a Napoli e in Italia. Riferimento nazionale dell’avvocatura, sempre dalla parte dei deboli, la sua scomparsa rattrista tutti. Mancheranno la sua passione e il suo impegno. Un abbraccio pieno di affetto alla moglie Marinella e ai suoi cari».