Molise, affluenza bassa: alle regionali ha votato il 48% degli aventi diritto

26 Giugno 2023 - 16.56

Seggi chiusi alle 15 di oggi in Molise, dove si è votato per le elezioni regionali. L’affluenza definitiva nelle 393 sezioni nei 136 comuni della regione è del 48%, cinque anni fa fu del 52%. Hanno votato 157.400mila elettori su 327.805 aventi diritto, dei quali 85.311 elettori residenti all’estero, pari a un quarto del totale.

A Campobasso più elettori che a Isernia

Tra i due capoluoghi molisani dove si è votato per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale, Campobasso fa segnare la più alta percentuale di votanti: 58,72 per cento, mentre a Isernia il 56,27 per cento. A Termoli (Campobasso), il 54,73 per cento, a Venafro (Isernia) la percentuale dei votanti si è attestata al 61,47 per cento, a Larino (Campobasso) 54,48 per cento, a Bojano (Campobasso) il 52,22 per cento

