Maltempo, Serracchiani (Pd): "Il dissesto idrogeologico dell'Italia sia in cima alle priorità"

18 Maggio 2023 - 15.15

«Ancora una volta apprezzamento e gratitudine agli operatori della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che stanno intervenendo in Emilia Romagna, confermando la sperimentata capacità di proiezione rapida su aree colpite da emergenze. Si è mobilitato un sistema cui collaborano Regioni e Corpi dello Stato, ma la drammaticità della situazione fa emergere la necessità di uno sforzo ulteriore per contenere la furia delle acque e i pericoli del dissesto». Lo dichiara in una nota la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale Pd.

«Mentre lavoriamo tutti assieme per superare la fase critica – aggiunge la parlamentare dem – imponiamoci di mettere il dissesto idrogeologico e la transizione ecologica, seriamente, in cima alle priorità di governo del Paese. Trascurare causa vittime e colpi all’economia».