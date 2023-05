Serracchiani (Pd): "La destra governa cercando problemi senza dare soluzioni"

globalist Modifica articolo

11 Maggio 2023 - 14.38

Debora Serracchiani ha commentato la recente uscita dal Pd di Carlo Cottarelli, arrivata dopo quelle di Caterina Chinnici ed Enrico Borghi. «Quando c’è qualcuno che esce dal tuo partito non c’è nulla da festeggiare. Stiamo lavorando a consolidare lo spazio politico del Pd. La nuova segretaria ha idee chiare che ha messo nero su bianco sulla propria mozione. Ma abbiamo anche il dovere e il compito di tenere insieme un partito che è nato, e deve restare, plurale».

«Siamo in grado di rappresentare tutti, se non abbiamo l’ambizione di rappresentare sia quelli che si collocano a sinistra sia quelli che si collocano al centro o si definiscono riformisti, non siamo un partito moderno». Quanto ai recenti adii al Pd, «se qualcuno esce, e giustifica questa uscita con una linea politica che non condivide, è legittimato a farlo».

Serracchiani ha poi parlato dell’operato del governo Meloni: «La destra sta dimostrando che cerca problemi, a cui non offre soluzioni, perché solo in quel modo è in grado di governare. Sono costantemente all’opposizione di se stessi».

«Per questo in Parlamento stiamo facendo una serie di iniziative, con atti ispettivi, emendamenti e proposte di legge che, essendo all’opposizione, non riusciamo a portare fino in fondo come vorremmo. Ma non smetteremo perché quello che sta succedendo alla sanità, all’istruzione e ai fondi europei è il segnale di come in questo Paese la destra voglia sottrarre quei fondi affinché altri forse possano spenderli. Dicevano che erano pronti – ha accusato – a noi sembrano pronti a fare danni come si sta dimostrando con l’uso dei fondi europei e sulla sanità pubblica».