Serracchiani (Pd): "In Friuli al cinema vestiti da nazisti, ma nessuno è stato identificato"

8 Dicembre 2023 - 16.46

Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, ha denunciato quanto accaduto a Spilimbergo, provincia di Pordenone, martedì scorso al cinema teatro Miotto, dove uomini e donne si sono presentati e hanno assistito alla proiezione del film «Comandante» vestendo uniformi dei tempi del Reich.

«Ha un aspetto grottesco e preoccupante la messa in scena con divise naziste organizzata a Spilimbergo da esponenti di destra al film Comandante. Ieri sera le forze dell’ordine sono state fatte intervenire a Milano per identificare un cittadino che in teatro lancia un grido antifascista e quasi contemporaneamente un gruppo di cittadini possono presentarsi in un teatro in Friuli vestiti da militari della Whermacht, senza che nessuna autorità abbia da dire o fare nulla. Chiediamo al ministro Piantedosi quale criterio si sia applicato nel primo caso e quale nel secondo».

«Il fatto che il gesto sia pure stato rivendicato con orgoglio sui social da un esponente di Fratelli d’Italia – prosegue Serracchiani – lascia interdetti sui valori di riferimento di chi ha organizzato la messa in scena. Non si tratta di gridare `al lupo´ ma di prendere atto che è in atto uno scivolamento rispetto ai principi fondativi della Repubblica e che sempre più si tollerano rievocazioni in chiave positiva di un passato sciagurato. E per chi si dichiara antifascista c’è un sorriso di compatimento oppure – conclude – l’identificazione».