Manovra, Fico (M5s) contro il governo: "Una cattiveria, la destra non aiuta i deboli"

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 12.22

Preroll

Roberto Fico, ex presidente della Camera, critica la bozza della legge di Bilancio prodotta dal governo Meloni. «Penso che sia una cattiveria che denota l’idea di società della destra. Questo provvedimento, questa Legge di bilancio dà l’idea culturale di quello che la destra vuole fare nel Paese ovvero non aiutare i più deboli».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Credo che oggi noi abbiamo forse 600mila occupabili ma abbiamo 3 milioni e mezzo di disoccupati – ha aggiunto – non capisco perché il problema sono 600mila persona occupabili, dato tutto da dimostrare, e se oggi la Meloni o chiunque altro gli trova un lavoro si perde il reddito di cittadinanza subito. Non capisco il provvedimento se non come un attacco ai più deboli».

Middle placement Mobile

Per quanto riguarda le politiche del lavoro legate alla percezione del reddito di cittadinanza, Fico ha ricordato che nella legge che istituisce la misura «c’è incentivo al lavoro autonomo e per gli imprenditori e le aziende che assumono i percettori c’è lo sgravio fiscale. Quando si trova il lavoro il reddito si perde, ma se non lo si trova e lo Stato non riesce a fornirtelo perché eliminare il reddito? Il Governo avrebbe dovuto dire troviamo il lavoro subito a tutti e di conseguenza il reddito non c’è più».