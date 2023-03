Naufragio, Fico (M5s): "Inaccettabile la reazione del governo, non daremo tregua a Piantedosi"

globalist Modifica articolo

3 Marzo 2023 - 10.43

Roberto Fico, esponente del M5s ed ex presidente della Camera, in un’intervista a La Repubblica ha parlato della recente strage di migranti al largo di Cutro, in Calabria. Un disastro che molto probabilmente potevfa essere evitato.

«Lascia sgomenti. Pensare che a poche centinaia di metri dalla nostra costa non si sia intervenuti a salvare quelle vite è una macchia che resterà. Al dolore, si è aggiunta l’indignazione. Perciò sono grato in maniera speciale al nostro Capo dello Stato. La sua visita è un segnale alto, davvero importante».

Fico è indignato dal «modo inaccettabile con cui ha reagito il governo» e «dalle parole del ministro Piantedosi» spiega. Ecco perché «non daremo tregua sulla ricerca delle responsabilità. Ascolteremo la sua relazione in aula, attendiamo l’esito di indagini che spero saranno approfondite, celeri». Le parole del ministro dell’Interno «identificano una visione della società aberrante, qualunque sia la toppa che si tenta maldestramente di cucire, dopo. In poco più di quattro mesi, questo esecutivo ha mostrato il suo volto: pura destra».

Nei soccorsi, secondo l’ex presidente della Camera «qualcosa non ha assolutamente funzionato nella catena di comando. Perché resta un fatto: nessuno era presente accanto a un barcone segnalato da Frontex, negli ultimi cento metri di traversata sotto condizioni avverse. Ad oggi, i corpi Statali per la sicurezza e i ministri Piantedosi e Salvini non sono d’accordo neppure sullo stato del mare: era forza 5 o 8? E i loro mezzi potevano uscire o no con quel mare? Tutto questo è grottesco». Piantedosi «dovrà chiarire tutto, noi non faremo sconti ed è positiva l’unione delle principali opposizioni su questo tema. Il governo in queste settimane ha inanellato delle preoccupanti cadute».

Secondo Fico, nonostante la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico «non esiste il tema concorrenza». Elly Schlein «può aprire una nuova stagione nel Pd, le ho augurato buon lavoro. Ma poi sarà su temi e terreni concreti che bisognerà costruire convergenze».