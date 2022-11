Lazio, D'Amato: "Il termovalorizzatore non è in programma"

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 11.59

Preroll

L’assessore alla sanità della regione Lazio Luigi D’Amato, possibile candidato del Pd per la carica di governatore della regione, così si è espresso nel corso di un’intervista: «Io vengo dalla Fgci, dal Pci. Poi creammo i comunisti italiani per sostenere il governo Prodi. Rivendico la mia storia, come fa Meloni per la sua. Il Covid mi ha insegnato a essere pragmatico. Oggi sono tesserato del Pd, ringrazio tutte le forze politiche che mi stanno sostenendo, ma non voglio etichette. Non sono il candidato di qualcuno».

OutStream Desktop

Top right Mobile

In merito all’inceneritore di Roma, D’Amato risponde che «non ci deve essere. È una scelta già definita da Gualtieri, come commissario, e dallo Stato. Il compito della Regione sarà aiutare Roma a uscire da una crisi che da un lato fa sì che la tassa dei rifiuti sia tra le più alte d’Italia e dall’altro aumenta l’inquinamento, perché i tir e le navi carichi d’immondizia fanno la spola con mezza Europa. Il rapporto tra Roma e Lazio deve essere quello di un bimotore, come la Ducati di Pecco Bagnaia: se tira Roma, il Lazio vola».

Middle placement Mobile

«Dobbiamo rimotivare il nostro popolo, al teatro Brancaccio giovedì ho visto tanto entusiasmo. Dobbiamo spiegare cosa abbiamo fatto, per esempio durante la pandemia, quando nel Lazio abbiamo avuto un tasso di letalità che era meno della metà rispetto al dato nazionale. Dobbiamo combattere gli ostacoli che bloccano l’ascensore sociale, che impedisce ai figli di migliorare le proprie condizioni di vita rispetto ai padri. E possiamo contare sul lavoro enorme di questi anni della giunta Zingaretti, che ha ridato dignità alla nostra regione. Penso all’uscita dal commissariamento della sanità e agli investimenti che sono ripartiti», conclude D’Amato.