Piemonte, Appendino (M5s): "L'alleanza con il Pd è possibile ma serve un progetto serio, altrimenti si fallisce"

26 Marzo 2024 - 09.36

Chiara Appendino, vicepresidente del M5S ed ex sindaca di Torino, in un’intervista al QN ha parlato dell’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Piemonte. «Le basi per costruire un’alternativa credibile alla destra ci sono, come dimostra la Sardegna. Ma serve un progetto serio e condiviso, e compagni di viaggio affidabili. Mettersi tutti insieme contro la destra a prescindere dai temi, unicamente per battere l’avversario e spartirsi il potere, è il modo migliore per fallire».

«Su sanità e ambiente Pd e centrodestra vanno a braccetto, hanno contribuito a impoverire la sanità pubblica e insistono sul partenariato pubblico-privato per costruire nuovi ospedali, tra cui quello di Torino in un parco pubblico».

Il primo maggio dello scorso anno la destra ha abolito il Reddito di cittadinanza, e oggi l’Istat dice che in Italia ci sono circa 5,7 milioni di poveri. «E’ una bomba sociale. Il Reddito di cittadinanza è stata un’ancora di salvezza per tantissimi italiani in difficoltà. Meloni diceva che la povertà non si abolisce per decreto, peccato che lei per decreto sia riuscita a farla aumentare. Spesso si pensa che al Nord le cose vadano bene, ma è proprio dove sono aumentate di più le persone in povertà».