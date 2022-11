Superbonus, Giorgetti: "Non è sostenibile, riguarda l'1,5% degli italiani con redditi alti"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 11.52

Preroll

Il governo Meloni ha approvato il dl aiuti quater, un sistema di sostegni sul caro bollette ma non solo. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha spiegato anche come verrà toccato e cambiato l’istituto del Superbonus.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Il sistema non può continuare così, non è sostenibile, e noi siamo totalmente impegnati per garantire la sostenibilità della finanza pubblica, che riguarda non semplicemente l’1,5% degli italiani che hanno potuto beneficiare di questa misura, molto spesso redditi medio alti».

Middle placement Mobile

«Noi siamo impegnati a tutelare soprattutto le famiglie in difficoltà, che sonno la larga maggioranza del popolo italiano e che meritano forse più attenzione», sostiene il ministr