Il M5s contro Giorgetti e il suo attacco alla Ue: "Parole gravissime, così isolano l'Italia"

6 Novembre 2023 - 12.32

L’opposizione al governo Meloni reagisce alle parole di Giancarlo Giorgetti, che ha attaccato la Ue per la sua «incapacità di dare risposte ai problemi globali». In una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, critica le parole del ministro dell’Economia e delle Finanze.

«Sono gravissime le parole del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, durante un convegno sugli enti locali oggi a Varese, ha definito l’Europa come una bolla vittima di una pericolosa involuzione burocratica. Giorgetti è membro dell’Ecofin e dell’Eurogruppo e, partecipando a questi consessi, concorre a prendere le decisioni europee. Se queste ultime non sono efficaci come dovrebbero essere, Giorgetti deve solo fare mea culpa. Ammetta i suoi fallimenti e lasci spazio a qualcuno più capace perché il governo Meloni oggi sta solo isolando l’Italia in Europa».

«Attaccare a muso duro l’Unione europea nel bel mezzo di una trattativa delicata e decisiva come quella che è in corso sul Patto di Stabilità e crescita è semplicemente da autolesionisti. Come potrà Giorgetti perorare la causa italiana giovedì durante la riunione Ecofin se insulta i suoi colleghi e le Istituzioni di cui fa parte? L’Unione europea può e deve sicuramente lavorare meglio per i suoi cittadini e per vincere le sfide globali, ma non è facendo asse con i sovranisti alla Orban che risolviamo i nostri problemi, anzi li aggraviamo. L’unica bolla che conosciamo è quella rappresentata dalla destra italiana».