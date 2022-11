Rave, Orlando (Pd): "Il governo usa il bazooka contro le formiche, norma pericolosa"

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022

L’opposizione al governo Meloni si sta concentrando sulla liberticida norma che limita pesantemente i raduni non autorizzati, spacciata per norma anti rave. Ne ha parlato l’ex ministro ed esponente del Pd Andrea Orlando, in un’intervista a La Stampa.

«La norma sui rave è pericolosa, è un veicolo per reprimere il dissenso. Se si usa un bazooka contro le formiche si fa male anche ad altri. Sarebbe una follia rimuovere il reddito di cittadinanza proprio ora che cresce la povertà assoluta».

Secondo Orlando quella sui rave «è una norma pericolosa. Ci troviamo di fronte a termini non tassativi, generica è la definizione di raduno, larga la discrezionalità dei termini come ordine pubblico. Insomma a chi deve applicare la legge viene lasciato un margine molto ampio che può coprire manifestazioni che vanno molto oltre i rave. Norme che sono la spia di un atteggiamento che vede nella manifestazione del dissenso un aspetto non da gestire, ma da rimuovere. Emerge poi una forte ostilità nei confronti dei giovani».

C’è anche, rimarca, la possibilità di utilizzo delle intercettazioni: «Non è vero che non si possono fare, sono vietate solo quelle preventive». Parlando dell’opposizione, Orlando spera «che sui primi provvedimentile distanze si riducano rispetto a quanto avvenuto in Parlamento dopo il discorso di insediamento». Il fronte comune con i 5 Stelle? «Penso che si svilupperà nel Paese una richiesta di opposizione tale da far cadere ogni veto».