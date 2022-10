Elly Schlein: "Da Meloni parole ideologiche e zero su disuguaglianze, ambiente e precariato"

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 18.55

Ci sono “quattro grandi assenze” nel discorso programmatico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: le disuguaglianze, l’ambiente, il precariato e la Resistenza. Lo ha detto l’ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e deputata del Pd, Elly Schlein.

La mancanza di un accenno alla Resistenza, secondo Schlein, è “molto grave”. Infatti “nel suo discorso ci sono stati riferimenti storici – ha ricordato – ma non dire niente sul fatto che la Costituzione è frutto della sintesi di culture politiche diverse ma tutte antifasciste, lo trovo grave e non casuale”.

Quelle di Meloni sono state parole “molto ideologiche e molto poco concrete sulle cose che intende fare – ha proseguito -. Ad esempio sulla crisi energetica non ho sentito un’idea su come far scendere il costo delle bollette o sul tetto europeo al prezzo del gas, sugli extraprofitti. C’era molta retorica, ha parlato di sé ed è stato molto poco programmatico, come discorso, e ideologico perché ci sono stati temi identitari forti di una destra molto a destra”.

Il coordinamento delle opposizione

La Costituzione non pone “lacci e lacciuoli al potere dell’uomo che comanda”. Su questo non ci può essere un confronto con la destra secondo la deputata del Pd Elly Schlein, che auspica di poter aprire in fretta un “coordinamento tra le opposizioni” in Parlamento.

“La destra ha sempre avuto l’idea che la Costituzione ponesse troppi lacci e lacciuoli al potere dell’uomo, in questo caso della donna al comando – ha spiegato Schlein -. Su quell’idea per noi non ci sarà mai terreno di discussione. Speriamo che non lo trovino con nessuna delle opposizioni con cui invece auspico si faccia al più presto un lavoro di ponte e coordinamento”.