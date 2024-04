Europee, Fratoianni a Elly Schlein: "Candidarsi e non andare a Strasburgo se si è eletti è un errore"

globalist Modifica articolo

22 Aprile 2024 - 12.29

ATF

Nicola Fratoianni leader di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, ai microfoni di SkyTg24 ha critica la scelta di Elly Schlein di candidarsi alle prossime elezioni Europee.

«Né io né Angelo Bonelli ci siamo candidati e non ci saranno neanche i nostri nomi nel simbolo. È una scelta politica chiara e lo avevamo detto già molti mesi fa quando è cominciato il dibattito sulle candidature dei leader per una ragione molto semplice: sono e siamo convinti che quando ci si candida poi se si viene eletti si va a fare quello per cui si è chiesto il voto, non farlo mi pare un errore».

«Un errore – prosegue il leader di SI – perché rischia obiettivamente di presentare agli elettori e alle elettrici una proposta che poi non si traduce in una conseguenza concreta. Credo che in una elezione si possa contribuire in molti modi anche senza candidarsi, io ad esempio girerò tutta il Paese senza sosta da qui all’8 e 9 giugno per cercare di dare forza alle nostre idee e alle nostre proposte e per sostenere i nostri e le nostre candidate che vogliamo portare in Europa».