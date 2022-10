Fratoianni accusa Renzi: "In jet privato a una conferenza sul clima, ha superato sé stesso"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 14.33

Preroll

Matteo Renzi ha partecipato a Cipro a un convegno sulla crisi energetica e sui cambiamenti climatici. Peccato che, secondo la pagina “Jet dei Ricchi”, l’ex Presidente del Consiglio abbia deciso di andarci in jet privato. Non il massimo della sensibilità ambientale. Per questo, Nicola Fratoianni ha accusato apertamente Matteo Renzi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Muoversi abitualmente in jet privato. Fare campagna elettorale in jet privato. Andare ad un evento sponsorizzato da una compagnia petrolifera in jet privato e pontificare anche di cambiamento climatico.

Matteo Renzi supera se stesso (in jet privato) Grazie come sempre a @jetdeiricchi”