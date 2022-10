Berlusconi agli eletti di Forza Italia: "Licia Ronzulli sarà capogruppo al Senato"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022

Dopo settimane di trattative e laceranti litigate interne alla destra, Silvio Berlusconi è riuscito a trovare un ruolo per la fedelissima Licia Ronzulli. Dopo il rifiuto di Giorgia Meloni di affidarle un ruolo da ministra, il leader di Forza Italia ha pensato bene di tenerla all’interno del partito.

Silvio Berlusconi indica come capigruppo di Forza Italia Licia Ronzulli al Senato e Alessandro Cattaneo alla Camera. E’ quanto si legge, tra l’altro, in una lettera inviata ai parlamentari di Forza Italia. «Per dare ancora più forza ai nostri gruppi – scrive il leader del partito – valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato». Nella giornata di oggi è prevista la riunione dei gruppi parlamentari per l’elezione dei relativi presidenti.

«Permettetemi di complimentarmi per la vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale. Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore. Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia», conclude.