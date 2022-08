Rigassificatori, la gaffe di Ronzulli: "Servono a estrarre gas". E scatta l'ironia social...

globalist

26 Agosto 2022

I rigassificatori, in particolare quello di Piombino, sono al centro della campagna elettorale e del dibattito politico ormai da mesi. Servirebbero a trasformare in combustibile gassoso, il gas liquido che l’Italia dovrebbe importare dagli Usa.

Ma c’è chi ancora non ha capito bene come funziona. La gaffe social di Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia, ha provocato le reazioni di tutte le altre forze politiche coinvolte in questa campagna elettorale (di basso livello, va detto). Secondo Ronzulli, infatti, i rigassificatori servirebbero per “estrarre gas naturale nazionale”.

La realizzazione dei rigassificatori permetterebbe al nostro Paese di importare gas liquido e renderci indipendenti dall'estero.

Senza i NO dei 5 stelle e della sinistra, riusciremo a superare la crisi energetica e mettere al sicuro le nostre famiglie e imprese. pic.twitter.com/oftfZItGKd — Licia Ronzulli (@LiciaRonzulli) August 25, 2022

La risposta di Calenda

“I rigassificatori non sono trivelle. Non estraggono gas. Le trivelle sono quelle che volevate bandire nel 2016. Poche idee ma confuse”. Carlo Calenda commenta così su twitter un post di Licia Ronzulli di Fi.