Ronzulli e Forza Italia negano l'evidenza: "Il centrodestra è unito, ho letto tante falsità"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 09.28

Preroll

Il governo Meloni è appeso a un filo, e quel filo si chiama Silvio Berlusconi. Dopo neanche un mese dalle elezioni, l’ex Cavaliere è tornato a pensare esclusivamente ai propri affari, mostrando tutte le ipocrisie e le crepe di una coalizione di destra che è tutt’altro che pronta per guidare il Paese. Tra le pietre della discordia, quella Licia Ronzulli imposta come capogruppo al Senato dopo la bocciatura di Giorgia Meloni nella squadra dei ministri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Siamo pronti a impegnarci al massimo e a fare la nostra parte in una maggioranza in cui siamo assolutamente fondamentali” ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale. Sul mancato inserimento nella lista della squadra di governo dice di non essere “delusa, e perché mai? Sono assolutamente entusiasta che il presidente Berlusconi, che ringrazio, abbia ritenuto di indicare il mio nome alla guida del gruppo al Senato.

Middle placement Mobile

Essere stata eletta all`unanimità è per me motivo di grande orgoglio e sono pronta a mettermi al lavoro e a ricambiare la fiducia che i colleghi hanno riposto in me”. Non ha dubbi sulla coesione del centrodestra. “Ho letto tante falsità in questi giorni. Il centrodestra è e resterà unito. Abbiamo vinto le elezioni e abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di governare. La cosa importante andare avanti coesi nell`interesse del Paese e degli italiani. Ed è quello che stiamo facendo”.