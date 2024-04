Berlusconi voleva il Quirinale per dare la grazia a Dell'Utri, Micciché lo conferma: "Era il 2015..."

globalist Modifica articolo

19 Aprile 2024 - 10.30

ATF

Berlusconi voleva arrivare al Quirinale per concedere la grazia a Marcello Dell’Utri, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per esser stato mediatore tra Cosa Nostra e lo stesso ex Cavaliere. A confermarlo è Gianfranco Miccichè, ex ministro ed ex presidente della Regione Sicilia, intervistato da La Repubblica. «E’ vero, Berlusconi disse a Renzi che al Quirinale doveva andare un presidente in grado di dare la grazia a Dell’Utri. Ma questo accadde nel 2015. Alla vigilia della prima elezione di Sergio Mattarella».

«Renzi mi disse che tante volte, in passato, Berlusconi gli aveva chiesto un intervento affinché fosse concessa la grazia a Dell’Utri. Berlusconi soffriva da morire per il fatto che Dell’Utri fosse finito in carcere, riteneva fosse colpa sua, o meglio del fatto che fosse sceso in politica. Ma si riferiva al passato».

Si riferiva «al periodo precedente alla prima elezione di Mattarella, che avvenne nel gennaio 2015. Renzi in quel momento era il premier. Solo allora poteva avere un senso chiedere la grazia per Marcello».

In un’altra intervista al Corriere della Sera Miccichè commenta la situazione della Regione Sicilia dopo le inchieste. «Che fare? Non lo so davanti a un governo con assessori da 30 mila voti, come Sammartino, e altri piazzati solo perché amici della Meloni – racconta -. Nemmeno nel periodo d’oro il Cav telefonava per sistemare gli amici, come accade da Musumeci a Schifani».