Governo Meloni, il totoministri: alla Salute scoppia il caso Ronzulli, Berlusconi non cede

11 Ottobre 2022 - 12.12

Nuovo Governo Meloni, per il delicato posto di Ministro della Salute, i nomi più in voga sono quello di Licia Ronzulli, Guido Rasi, ex direttore dell’Ema (e consulente del generale Figliuolo), di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, di Rocco Bellantone, primario del Gemelli di Roma, e di Guido Bertolaso. Su Ronzulli si sta però combattendo una partita politica molto intensa, con Berlusconi che vuole imporre al nuovo Governo Meloni la sua pupilla come ministra. Se non sarà alla Salute, si tratta su altri ministeri con portafoglio.

