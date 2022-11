Il governo litiga sui vaccini, Ronzulli: "Non se ne metta in discussione l'efficacia"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 14.16

Il governo Meloni adesso litiga anche sui vaccini anti Covid. Dopo l’improvvida uscita del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, Licia Ronzulli di Forza Italia ha voluto ribadire la posizione del proprio partito.

“Come giustamente confermato oggi a Bali dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vaccini e la prevenzione hanno permesso a tutti noi di tornare alla normalità. La stessa cosa ha detto il ministro della Salute, sottolineando l’importanza dell’immunizzazione. Ci auguriamo che sull’efficacia della campagna vaccinale, il governo parli con una voce sola, senza fughe in avanti, anzi, indietro”.

“Se oggi abbiamo superato la fase più acuta e grave della pandemia, riuscendo a convivere con il virus, lo dobbiamo solo alla scienza, ai vaccini, alle cure che lo straordinario lavoro dei ricercatori hanno permesso di mettere a punto. Dopo gli ultimi tre drammatici anni che abbiamo vissuto, non si può e non si deve mettere in discussione tutto questo”.