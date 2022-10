Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera: l'oscurantismo sbarca sullo scranno di Montecitorio

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 12.11

Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. Il leghista è stato eletto al quarto scrutinio, con la maggioranza assoluta dei voti e 222 preferenze in totale. Sono state 6 le schede bianche e 11 le nulle. Hanno ottenuto voti anche Maria Cecilia Guerra (77) espressione del Pd, Cafiero de Raho (52) per il M5S, e Matteo Richetti (22) per il terzo polo.

Il leghista ha più volte manifestato la propria vicinanza alle posizioni di Putin e a una visione ultra cattolica e conservatrice della realtà. Nè i deputati del Pd tantomeno quelli del M5s hanno battuto le mani all’annuncio dell’elezione di Lorenzo Fontana come presidente della Camera.