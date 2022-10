Camera, le dichiarazioni di voto: la destra compatta su Fontana, Guerra per il Pd, Terzo Polo per Richetti

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 09.39

Preroll

Lorenzo Fontana sarà con tutta probabilità il nuovo presidente della Camera dei deputati. Sul leghista convergeranno tutti i voti della destra. Lo conferma anche Tajani, che su twitter ha detto che «Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati», una scelta in contrapposizione con quanto accaduto ieri sul nome di Ignazio La Russa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I deputati di Azione-Iv scriveranno il nome di Matteo Richetti sulla scheda, nel corso della quarta votazione per eleggere il presidente della Camera che inizierà tra poco. E’ quanto si apprende da fonti del partito che sottolineano come i voti totali del gruppo saranno 19, dal momento che Elena Bonetti è in missione a Berlino e Ettore Rosato presiederà la seduta e non parteciperà al voto.

Middle placement Mobile

Il nome di Maria Cecilia Guerra è stato comunicato anche alle altre opposizioni e auspichiamo che possiamo riuscire a trovare una condivisione ampia. Abbiamo comunicato il nome e abbiamo detto loro rifletteteci». Così la capogruppo Pd Debora Serracchiani intercettata dai cronisti alla Camera.