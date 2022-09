Nardella (Pd): "La corsa alla segreteria sembra X Factor, sono contrario alle autocandidature"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 12.08

Preroll

Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha parlato della sua possibile candidatura alla carica di Segretario del Pd, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.«Io non partecipo alla corsa ad auto candidarsi altrimenti il Pd diventa X Factor e per X Factor bisogna andare in altri posti. A me piacciono idee, proposte. Se c’è la voglia di cambiare radicalmente questo partito io ci sono, se invece c’è da fare la corsa ad X Factor la lascio fare ad altri». Sull’opportunità di cambiare il simbolo, ha spiegato Nardella, «è uno dei tanti punti. Dobbiamo però partire prima dalle idee».

OutStream Desktop