Trump valuta la proposta di pace iraniana mentre le tensioni su Hormuz e nucleare restano altissime

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3 Maggio 2026 - 14.03

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Donald Trump ha dichiarato sabato che intende esaminare una nuova proposta di pace proveniente da Teheran, ma ne ha messo in dubbio le possibilità di successo, affermando che l’Iran non ha ancora “pagato un prezzo abbastanza alto”.

Due agenzie di stampa semiufficiali iraniane, Tasnim e Fars, considerate vicine al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, hanno riferito che Teheran avrebbe inviato agli Stati Uniti una nuova proposta in 14 punti tramite il Pakistan.

“Ve lo farò sapere più tardi”, ha detto Trump ai giornalisti sabato, prima di salire a bordo dell’Air Force One, aggiungendo che “mi stanno per fornire il testo esatto”.

Poco dopo, Trump ha pubblicato un messaggio sui social affermando di “non riuscire a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni”.

Trump aveva già respinto una precedente proposta iraniana nel corso della settimana. Tuttavia, un cessate il fuoco nella guerra – avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio – è in vigore dall’8 aprile, dopo un primo round di colloqui di pace fallito in Pakistan.

Il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha detto ai diplomatici a Teheran che “la palla è nel campo degli Stati Uniti, che devono scegliere tra la via della diplomazia o la prosecuzione di un approccio conflittuale”.

L’Iran, ha aggiunto, è “pronto a entrambe le strade”.

Washington ha ripetutamente affermato che non porrà fine alla guerra senza un accordo che impedisca all’Iran di ottenere un’arma nucleare, obiettivo principale indicato da Trump quando ha autorizzato gli attacchi a febbraio, nel pieno dei negoziati sul nucleare. L’Iran sostiene che il suo programma nucleare sia a fini pacifici.

Reuters e altre testate hanno riportato nell’ultima settimana che Teheran sta proponendo di riaprire lo Stretto di Hormuz prima che le questioni nucleari vengano risolte.

I media iraniani hanno riferito che la nuova proposta in 14 punti include il ritiro delle forze statunitensi dalle aree intorno all’Iran, la revoca del blocco sullo Stretto di Hormuz, lo sblocco degli asset iraniani congelati, il pagamento di compensazioni, la fine delle sanzioni e della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, oltre a un nuovo meccanismo di controllo dello stretto.

Parlando ai giornalisti in Florida, Trump ha suggerito che una nuova azione militare contro l’Iran resta possibile.

“Se si comportano male, se fanno qualcosa di sbagliato… ma per ora vedremo”, ha detto. “È certamente una possibilità”.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno avvertito le compagnie di navigazione che potrebbero essere sanzionate se pagassero l’Iran per ottenere un passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, aumentando la pressione nello scontro sul suo controllo.

L’Iran ha mantenuto una stretta sullo stretto dall’inizio della guerra, rallentando i principali flussi di petrolio, gas e fertilizzanti verso l’economia mondiale. Gli Stati Uniti hanno risposto con un blocco navale dei porti iraniani, privando Teheran delle entrate petrolifere necessarie a sostenere la propria economia in difficoltà.

I prezzi del petrolio sono circa il 50% più alti rispetto ai livelli precedenti alla guerra.

Venerdì, gli Stati Uniti hanno inoltre avvertito che i pagamenti all’Iran sono vietati non solo in contanti, ma anche in “asset digitali, compensazioni, scambi informali o altri pagamenti in natura”, incluse donazioni benefiche e pagamenti presso ambasciate iraniane.