De Luca ironizza su Conte: "Fa il turista svedese e cerca di appropriarsi dell'agenda sociale"

11 Settembre 2022 - 14.24

A De Luca non manca l’ironia e anche il sarcasmo: «A Conte vorrei dire che ho la sensazione che sia come un turista svedese. Vorrei dirgli: ma tu sei stato presidente del Consiglio per tre dei quattro anni di questa legislatura, mica puoi fare il turista…».

Lo ha detto oggi a Taranto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una manifestazione insieme ad Enrico Letta e Michele Emiliano.

«Lo vedo appropriarsi dell’agenda sociale – ha detto ancora il presidente De Luca riferendosi a Conte – ma qualcuno di noi ha speso anche la vita per la povera gente, non aspettavamo certo te». E ancora, rivolgendosi a Conte, De Luca ha dichiarato: «Hai fatto una scelta di difesa dei Cinque Stelle, non dell’Italia. Noi l’agenda sociale la difendiamo più dei Cinque Stelle».

E a proposito del reddito di cittadinanza, De Luca ha rammentato che prima «c’era un altro misura, il reddito di inclusione, c’era ed aveva una caratteristica diversa perché consentiva un ruolo diverso ai Comuni». Infine ha ricordato che a Napoli sono 170mila i percettori del reddito di cittadinanza e dai controlli fatti è risultato che «5 milioni di euro sono stati regalati a chi non aveva nessun diritto».