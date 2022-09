Lupi (Noi moderati): "Il ricatto di Mosca dimostra che le sanzioni funzionano". Lo dica all'alleato Salvini

globalist

5 Settembre 2022 - 21.26

Preroll

Lo devono dire al loro alleato Salvini e agli altri. Mica a noi. E ha detto Maurizio Lupi: «Ormai tra Russia e Unione Europea è un braccio di ferro, dopo le dichiarazioni del portavoce del Cremlino Peskov, per il quale il gas arriverà solo se si sospendono le sanzioni. È questa la risposta a chi ne metteva in dubbio l’efficacia: se non toccassero profondamente l’economia russa, i vertici del Cremlino non avrebbero fatto quello che sembra un ricatto”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Russia – ha aggiunto Lupi – è prostrata dalle spese di guerra, dagli embargo tecnologici che hanno paralizzato le industrie e provocato aumenti di prezzi che si riflettono sul loro mercato. Spetta all’Europa rispondere con decisione, con le nuove sanzioni che Bruxelles è in procinto di emettere”.

Middle placement Mobile

“Noi moderati intanto ripetiamo quello che diciamo da sempre: siamo atlantisti ed europeisti, al fianco dell’Ucraina e dell’Occidente senza se e senza ma”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi.