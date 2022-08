Lupi dimentica Salvini e attacca Letta: "Ci delegittima facendoci passare per filo-putiniani"

globalist

26 Agosto 2022 - 11.58

A destra fanno finta di niente. Berlusconi è stato per anni il cantore di Putin e se adesso l’Italia ha un problema di dipendenza energetica dalla Russia è stato principalmente a causa di Berlusconi che ha affidato mani e piedi il paese al gas di Putin.

Senza considerare il lungo silenzio di Berlusconi dopo l’invasione di Putin dell’Ucraina interrotto solo per dirsi ‘deluso’, ossia meno nel minimo sindacale dopo morti, distruzioni e stragi.

Poi c’è Matteo Salvini legato mani e piedi alla Russia di Putin e che dal 24 febbraio ha inventato tutte le supercazzole per non attaccare Putin (non l’ha mai attaccato) e ora è quello che rema contro tutte le politiche Ue di contrasto alla Russia.

E i cosiddetti moderati reggono il moccolo come sempre. Il capo di Noi moderati, Maurizio Lupi però se la prende con chi denuncia i rischi russofili: “Enrico Letta continua a spargere veleni sulla stampa internazionale con l’obiettivo di delegittimare il centrodestra, facendolo passare per una coalizione filoputiniana. Questa campagna del segretario Pd, però, pur non avendo alcun effetto sulle intenzioni di voto, anche perché il Centrodestra è storicamente atlantista, produce effetti gravi: scredita l’immagine internazionale dell’Italia, la indebolisce sui mercati e rischia di danneggiare le nostre imprese. Possibile che chi fa la campagna all’insegna della ‘responsabilità’ non se ne renda conto?”.