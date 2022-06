Maurizio Lupi: "Basta corse interne o il centrodestra rischia di sfaldarsi"

globalist

10 Giugno 2022 - 11.14

A destra volano gli stracci. Stiamo ancora pagando le rotture su governo e elezione di Mattarella, ma è chiaro che se la mia coalizione non ritrova il valore politico, non numerico, dello stare insieme, rischia di sfaldarsi”.

È il monito che Maurizio Lupi, che per Noi con l’Italia ieri era sul palco di Verona con Salvini e Meloni, lancia in una intervista. In cui ribadisce che in ogni caso la prospettiva è la coalizione e non un centro “Araba Fenice” che “non potrà mai nascere da una formula a tavolino senza una proposta politica”.

Dunque vanno respinti gli appelli a costruire “un partito di centro fatto da tanti piccoli colonnelli e senza un collante reale”, e vanno ridati al centrodestra un baricentro moderato e “proposte, ideali, programmi all`altezza di un Paese profondamente cambiato dopo 3 anni di emergenze: serve la forza di un progetto, non la corsa interna a chi arriva primo”.

A giudizio di Lupi, un polo di centro autonomo che faccia riferimento alla cosiddetta “area Draghi” come suggerito da Renzi non ha futuro: “Non a caso l’unico esperimento di questo tipo, quello di Monti nel 2013 che ebbe anche un discreto successo elettorale dal punto di vista numerico visto il traino dell`ex presidente del Consiglio, si è sfaldato in pochi mesi in Parlamento. E questo perché non è che tanti piccoli De Gasperi facciano automaticamente una Dc”.

E per di più “la realtà è che, a differenza di Monti, Draghi ha detto che non ha alcuna intenzione di scendere in politica. Quanto alle prossime politiche “saranno gli elettori a decidere chi e quanto è credibile tra e nelle coalizioni, ma tutti noi moderati dobbiamo chiederci: il nostro destino è condannarci all`irrilevanza o lavorare per ritrovare le radici che ispirarono il centrodestra dei contenuti, della responsabilità, della concretezza? Io voglio provarci, lo spazio e le possibilità ci sono”, conclude Lupi.