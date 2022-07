Di Maio lancia il nuovo partito con Tabacci: si chiamerà Impegno Civico

globalist

31 Luglio 2022 - 17.03

Preroll

In vista della presentazione di domani con Bruno Tabacci quello che posso dirvi è che la nuova forza politica si chiamerà `Impegno civico´, anche in relazione con quello che ha detto Papa Francesco. Tutti dobbiamo sentire la responsabilità di partecipare, non solo i partiti». Così il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi Di Maio intervenendo a `Mezzora in più´.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ovviamente – ha proseguito Di Maio – cito quelle parole perché il principio fondamentale di queste elezioni e di questa campagna elettorale anomala, per la prima volta di vota a settembre, deve essere il fatto che tutti quanti noi dobbiamo sentire la responsabilità di partecipare, non vale solo per i partiti che chiedono il voto, ma deve valere per tutti i cittadini, perché è un momento storico importante”.

Middle placement Mobile

“E voglio aggiungere una cosa – ha detto ancora Di Maio -: quando io parlo di impegno civico, quando parliamo di impegno civico, ci rivolgiamo e domani presenteremo il nostro programma e il simbolo insieme a mondi della società civile e soprattutto insieme a tanti amministratori locali. Gli amministratori locali non sono degli sconosciuti per noi, sono gli eroi dei nostri territori che con ingegno, senza strumenti e senza fondi, hanno inventato soluzioni per migliorare la qualità della vita degli italiani, sarà una forza politica riformatrice, con grande attenzione alla transizione ecologica e digitale, che sono gli assi del Pnrr italiano”.

Dynamic 1

Conte ha smantellato il M5S per farne il suo partito – Luigi Di Maio ha anche accusato Giuseppe Conte di aver smantellato il Movimento 5 Stelle e di averne fatto il suo partito. “Ha accentrato tutti i poteri” facendone “un partito autoreferenziale, e infatti Grillo se ne sta accorgendo”.

“Grillo adesso sta intervenendo perché quello non è più il Movimento 5 Stelle, è diventato il partito di Conte” ha affermato Di Maio. “Io credo che da una parte Conte ha realizzato il suo sogno, perché lui ha praticamente smantellato il Movimento e ne ha fatto il suo partito. Dall’altra Grillo se ne sta accorgendo un po’ in ritardo e sta provando a intervenire su alcune regole. Però non sono le singole regole il tema, il tema è che Conte non solo ha tutti i poteri tra le mani, ma non li sa usare, perché infatti, l’abbiamo visto, ha perso tutte le elezioni in cui si è presentato come leader, e, soprattutto, in tutte le partite politiche ha fatto errori di valutazione. Buttando giù il governo Draghi lui oggi è il principale responsabile della caduta del governo Draghi per la maggioranza degli italiani, vedendo i sondaggi, e gli altri che ne hanno approfittato adesso si candidano a governare il Paese.