Governo, Di Maio: "Non permettiamo a populismi e sovranismi di prendere il sopravvento"

globalist

12 Luglio 2022 - 11.07

Luigi Di Maio, fedelissimo del governo Draghi, ha commentato la crescente tensione in seno alla maggioranza con i suoi ex compagni di partito dei 5 Stelle. “Non si affrontano i problemi dei cittadini minacciando il governo. Non possiamo permettere che populismi e sovranismi prendano il sopravvento, generando una crisi di governo. Con il lavoro, il dialogo e il confronto si trovano le soluzioni. Noi miriamo solo a quelle”.

Poi il saluto all’ultimo arrivato in casa Ipf, Emilio Carelli: “Bentornato Emilio! Riprendiamo insieme quel percorso iniziato già nel 2018, dando spazio alle idee e alla concretezza. Insieme per il Futuro è una comunità aperta, che mette al primo posto il bene del Paese. Oggi più che mai serve serietà e maturità per affrontare questa fase emergenziale. E il tuo contributo sarà fondamentale”.