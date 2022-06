Ballottaggi, l'amarezza di Salvini: "Spiace per la sconfitta, mai più divisioni nel Centrodestra"

globalist

27 Giugno 2022 - 10.32

Preroll

Matteo Salvini ha incassato la sconfitta del centrodestra nei ballottaggi per le amministrative 2022. Il leader della Lega, ha così commentato i risultati elettorali.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere”.

Middle placement Mobile

Lo ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l’esito dei ballottaggi alle elezioni amministrative. «Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30 per cento, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio. Buon lavoro a tutti i nuovi sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il centrodestra da 54 a 58. Un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, incontrati nei giorni scorsi. Buona settimana Amici!”