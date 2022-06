Ballottaggi, Meloni attacca: "Letta torni con i piedi per terra, ha meno sindaci di prima"

globalist

27 Giugno 2022 - 11.26

Giorgia Meloni non accetta la sconfitta e rinfaccia al Pd di avere meno sindaci rispetto al Centrodestra. L’esito positivo dei ballottaggi per il Centrosinistra, secondo Meloni, non deve illudere i leader avversari.

“Il dato complessivo delle amministrative, visto che il Pd festeggia, ci obbliga a riportare Letta sul pianeta terra”. Questo il commento alle elezioni amministrative, in un video postato sui suoi profili social.

“Il Centrosinistra e il M5s governavano 56 comuni, ora 53. Il Centrodestra governava 54 comuni e ora ne governa 58. La sinistra perde più della metà delle grandi città al voto e si ritrova con meno sindaci di prima. Dov’è la vittoria Erico Letta? Certo se la sinistra è così convinta di aver vinto allora non avrà problemi a tornare subito alle elezioni politiche per confrontarsi”