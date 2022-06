Ballottaggi, Tosi duro su Verona: "Sboarina candidato sbagliato. Tommasi? La sicurezza il suo banco di prova"

globalist

27 Giugno 2022 - 14.13

L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi, ha commentato molto duramente la sconfitta Sboarina in favore di Tommasi. “C’è un problema di fondo, Sboarina non ha ben governato. Se si prendono al primo turno Tosi più Tommasi fa il 64%, Sboarina aveva il 32%”. Se uno su tre vota Sboarina e due su tre gli votano contro – conclude – era il sindaco sbagliato”.

“Il banco di prova per la sinistra è il tema delicatissimo della sicurezza, se su quello Tommasi cede di un millimetro perderà le elezioni. Ho sentito Tommasi ieri notte, onore al merito, noi faremo come sempre una opposizione leale e corretta”, assicura Tosi, che poi a proposito dello sconfitto ex sindaco di centrodestra dice: “Sboarina ha pagato il fatto di non aver ben amministrato, la città è sporca, degradata, insicura perché poco è stato fatto in questi 5 anni”.