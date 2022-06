Insieme per il futuro, prima assemblea per il gruppo di Di Maio: in stand by Azzolina e Bonafede

globalist

23 Giugno 2022 - 15.31

La scissione del Movimento 5 Stelle è appena andata in porto, che già il nuovo gruppo di Luigi Di Maio si riunisce per decidere il futuro. Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola sono stati eletti, per acclamazione, capigruppo di ‘Italia per il futuro’ rispettivamente alla Camera e al Senato nella prima assemblea che segna, formalmente, la nascita del gruppo nato dalla scissione dei 5 Stelle e capitanato da Luigi Di Maio.

Intanto oltre alla sessantina di deputati e senatori che si sono riuniti attorno al ministro degli Esteri non si escludono nuovi arrivi “già oggi o domani”, anticipa l’ex ministro per lo Sport del M5S e deputato Ipf Vincenzo Spadafora ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Il sottosegretario Sileri “stamattina ci ha stra assicurato che è nel nostro progetto Ipf, lo confermo – scandisce – . Se la Azzolina verrà da noi? Chissà… Bonafede? Mi è piaciuto il discorso che ha fatto ieri”, conclude.