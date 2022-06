Di Maio, ecco tutti i i nomi dei parlamentari che lo seguiranno in "Insieme per il futuro"

globalist

22 Giugno 2022 - 09.37

La scissione tra il Movimento 5 stelle e Luigi Di Maio ha avuto inizio, l’ufficialità è arrivata con l’annuncio del presidente della Camera Roberto Fico, che in apertura di seduta ha letto i nomi dei 51 deputati ex M5S (più Antonio Lombardo) che sono passati al nuovo gruppo “Insieme per il futuro”.

Si tratta dei deputati Adelizzi, Alaimo, Amitrano, Aresta, Battelli, Cadeddu, Casa, Caso, Cassese, Castelli, Cillis, Daga, Deiana, Del Grosso, Del Sesto, Di Maio, D’Ippolito, Di Sarno, Di Stasio, Di Stefano, D’Uva, Fantinati, Faro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Giarrizzo, Giordano, Grande, Grimaldi, Iorio, Iovino, L’Abate, Licatini, Lombardo, Macina, Maglione, Manca, Maraia, Martinciglio, Nesci, Pallini, Rizzo, Ruocco, Scagliusi, Serritella, Spadafora, Terzoni, Vacca, Valente, Vignaroli.

Questi invece i senatori che hanno seguito il Ministro degli Esteri: Emiliano Fenu, Carla Ruocco, Fabrizio Trentacoste, Antonella Campagna, Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Simona Nocerino, Gianmarco Corbetta, Pietro Lorefice, Vincenzo Santangelo, Sergio Vaccaro, Daniela Donno, Felicia Gaudiano, Raffaele Mautone.