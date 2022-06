Severodonetsk, il sindaco: "Le forze ucraine stanno cercando di ristabilire il pieno controllo della città"

globalist

4 Giugno 2022 - 23.00

Preroll

Che sta accadendo? Le forze ucraine stanno cercando di “ristabilire il pieno controllo” di Severodonetsk, città chiave nell’Ucraina orientale: lo ha detto oggi il sindaco della città Olexander Striouk.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ci sono stati dei successi”, le truppe russe “sono riuscite ad entrare in città e ad impadronirsene di buona parte, dividendola in due. Ma i nostri soldati sono riusciti a ridistribuirsi, a costruire una linea di difesa. Attualmente, si sta facendo di tutto per ripristinare il pieno controllo ucraino” sulla città, ha detto il sindaco di Severodonetsk in un’intervista televisiva.

Middle placement Mobile

«C’è stato un certo successo» delle truppe russe, che «sono riuscite ad entrare nella città e ad impadronirsene in buona parte, dividendola in due. Ma i nostri militari sono riusciti a ridistribuirsi e costruire una linea di difesa. Attualmente, si sta facendo di tutto per ripristinare il pieno controllo ucraino», ha detto Stryuk in un’intervista televisiva.

Dynamic 1

Il ministero della Difesa russo aveva affermato oche le unità militari ucraine si stavano ritirando da Severodonetsk verso Lysychansk, dall’altra parte del fiume Severskiy Donets, dopo aver subito «perdite critiche» pari, nel caso di alcune unità, al 90%.

«La situazione è piuttosto difficile, stiamo facendo tutto il possibile per respingere il nemico dalla città, i combattimenti di strada continuano accompagnati da un regolare fuoco di artiglieria», ha aggiunto Stryuk, «le nostre forze armate sono fiduciose che ci riusciranno».